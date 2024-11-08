Все разделы
Укр / Рус

Банки обновили курс валют: доллар подешевел, евро подорожало

Пятница, 8 ноября 2024, 11:41 - Алексей Артемчук

По состоянию на 8 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 10 копеек, евро подорожал на 23 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,35 грн, евро - 44,56 грн (на 7 ноября доллар - 41,45 грн, евро - 44,33 грн). 

На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,55 - 41,59 грн.

Реклама:

На это же время "черный" курс евро составлял 44,86 - 45,05 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,20 - 41,65 грн (курс на 7 ноября - 41,20 - 41,70 грн);
  • Евро - 44,40 - 45,00 грн (курс на 7 ноября - 44,30 - 45,05 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Реклама:
  • Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;
  • Ощадбанк - 41,30 - 41,90 грн;
  • Укрсиббанк - 41,08 - 41,68 грн;
  • ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;
  • Райффайзен - 41,10 - 41,52 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.

НБУ доллар курсы валют евро
Реклама:
Материалы по теме
НБУ прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду в 2025 году останутся без изменений 8 ноября 2024, 11:05
Украинцы в течение октября купили рекордное количество валюты за 12 лет 6 ноября 2024, 19:36
Зеленский подписал закон о расширении полномочий НБУ 6 ноября 2024, 18:48
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте