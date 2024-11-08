Банки обновили курс валют: доллар подешевел, евро подорожало
Пятница, 8 ноября 2024, 11:41 -
По состоянию на 8 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 10 копеек, евро подорожал на 23 копейки.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,35 грн, евро - 44,56 грн (на 7 ноября доллар - 41,45 грн, евро - 44,33 грн).
На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,55 - 41,59 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 44,86 - 45,05 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,20 - 41,65 грн (курс на 7 ноября - 41,20 - 41,70 грн);
- Евро - 44,40 - 45,00 грн (курс на 7 ноября - 44,30 - 45,05 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;
- Ощадбанк - 41,30 - 41,90 грн;
- Укрсиббанк - 41,08 - 41,68 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,52 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.
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