Цены на нефть снизились из-за ослабления урагана "Рафаэль"

Цены на нефть несколько упали в пятницу, 8 ноября, из-за того, что риск того, что ураган в Мексиканском заливе существенно повлияет на добычу нефти и газа в США, снизился. А рынок оценивает, как политика новоизбранного президента Дональда Трампа может повлиять на поставки.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 47 центов, или 0,6%, до 75,16 долларов за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 55 центов, или на 0,8%, до 71,81 доллара. Ориентировочные показатели снизились после роста почти на 1% в четверг.

За неделю Brent может вырасти на 3,1%, а WTI - на 4,1%.

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Ожидается, что ураган "Рафаэль", который вызвал прекращение добычи сырой нефти в США на 391 214 баррелей в день, медленно будет двигаться на запад над Мексиканским заливом и подальше от месторождений в США.

Цены были поддержаны в четверг из-за ожидаемых действий новой администрации Трампа по ужесточению санкций против Ирана и Венесуэлы, что может ограничить их поставки на мировые рынки.

"Наш основной взгляд заключается в том, что Трамп принимает относительно прагматичный подход к политике, при котором он либо решает не проводить более радикальные изменения в политике, либо сдерживается институциональными ограничениями или влиянием более умеренных советников по вопросам политики", - заявили в примечании к решению в BMI, подразделении Fitch.

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На снижение цен повлияли данные о сокращении импорта сырой нефти в Китае на 9% в октябре, демонстрируя шестой месяц подряд падение по сравнению с прошлым годом, а также из-за роста запасов сырой нефти в США.

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