Британия объявила новые санкции против ВПК России и поддерживаемых ею наемников

Великобритания в четверг объявила о введении новых санкций против российского военно-промышленного комплекса и поддерживаемых Россией групп наемников в своем крупнейшем пакете антироссийских ограничений с мая 2023 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства, пишет "Европейская правда".

Великобритания объявила о введении санкций против 56 лиц, физических и юридических. Эти санкции, согласно сообщению, подрывают поставки жизненно важного оборудования для военной машины Путина.

Они также направлены на борьбу со злонамеренной деятельностью России по всему миру, разоблачая коррупционную деятельность российских марионеточных военных группировок в Африке.

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Новые подсанкционные цели включают поставщиков, которые поддерживают российское военное производство, поддерживаемых Россией групп наемников, действующих в Африке к югу от Сахары, и одного агента российской военной разведки, причастного к применению нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.

Сегодняшние действия также направлены против компаний, расположенных в Китае, Турции и Центральной Азии, которые занимаются поставкой и производством товаров, включая станки, микроэлектронику и компоненты для беспилотников, необходимые России для поддержки ее незаконного вторжения в Украину.

Пакет санкций направлен против трех частных групп наемников, связанных с Кремлем, включая "Африканский корпус", и 11 человек, которые имеют прямые связи с Кремлем, угрожают миру и безопасности в Ливии, Мали и Центральноафриканской Республике, а также причастны к широкомасштабным нарушениям прав человека.

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Напомним, в конце октября США наложили санкции на 400 человек и компаний, в частности за помощь РФ с обходом ограничений.

Ранее в октябре Великобритания объявила о санкциях против трех физических и трех юридических лиц, причастных к российской кампании по дезинформации, направленной против Украины.

Европейская правда