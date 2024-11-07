Госоператор тыла будет применять санкции к недобросовестным поставщикам: кого коснется
Государственный оператор тыла разработал ограничительные меры для поставщиков, которые не выполняют свои обязательства по заключенным договорам.
Об этом сообщила пресс-служба ГОТ.
В частности, они предусматривают отказ от установления деловых отношений с ГОТ на будущее, как следствие - дисквалификацию в дальнейших закупочных процедурах. Максимальный срок такого ограничения - 1 год со дня вступления в силу решения комиссии.
Отмечается, что применение ограничительной меры будет происходить через режим оперативно-хозяйственных санкций, предусмотренных Хозяйственным кодексом Украины.
Так, применение ограничительных мер коснется тех поставщиков, которые:
- нарушают антикоррупционное/санкционное законодательство;
- поставляют фальсифицированную или некачественную продукцию;
- имеют низкий процент поставки (SLA);
- предоставляют недостоверные или поддельные документы на товары.
"Сейчас ГОТ имеет успешную судебную практику относительно правомерности применения оперативно-хозяйственных санкций в виде отказа от установления деловых отношений на будущее и возможность дисквалификации таких поставщиков в торгах", - заявил Дмитрий Бигунец, директор по управлению рисками и комплаенс ДОТ.
Напомним:
Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) сэкономило 2,2 млрд грн благодаря конкуренции на закупках вещевого имущества для армии.