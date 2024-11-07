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Госоператор тыла будет применять санкции к недобросовестным поставщикам: кого коснется

Четверг, 7 ноября 2024, 17:01 - Виктор Волокита

Государственный оператор тыла разработал ограничительные меры для поставщиков, которые не выполняют свои обязательства по заключенным договорам. 

Об этом сообщила пресс-служба ГОТ.

В частности, они предусматривают отказ от установления деловых отношений с ГОТ на будущее, как следствие - дисквалификацию в дальнейших закупочных процедурах. Максимальный срок такого ограничения - 1 год со дня вступления в силу решения комиссии. 

Отмечается, что применение ограничительной меры будет происходить через режим оперативно-хозяйственных санкций, предусмотренных Хозяйственным кодексом Украины.

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Так, применение ограничительных мер коснется тех поставщиков, которые:

  • нарушают антикоррупционное/санкционное законодательство;
  • поставляют фальсифицированную или некачественную продукцию;
  • имеют низкий процент поставки (SLA);
  • предоставляют недостоверные или поддельные документы на товары.

"Сейчас ГОТ имеет успешную судебную практику относительно правомерности применения оперативно-хозяйственных санкций в виде отказа от установления деловых отношений на будущее и возможность дисквалификации таких поставщиков в торгах", - заявил Дмитрий Бигунец, директор по управлению рисками и комплаенс ДОТ.

Напомним:

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Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) сэкономило 2,2 млрд грн благодаря конкуренции на закупках вещевого имущества для армии.

Минобороны продукты война
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Экономическая правда
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