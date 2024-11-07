В индустриальных парках Украины строятся 13 заводов: сколько уже построено

В Украине в рамках индустриальных парков уже функционируют 12 заводов, еще 13 находятся на этапе строительства и планируются к вводу в эксплуатацию в течение следующего года.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский во время Киевского международного экономического форума.

Это предприятия в области производства пищевых продуктов, агропереработки, строительных материалов, деревообработки, машиностроения, производства хозяйственных товаров, бытовой химии и полиграфии.

"Более 100 тысяч м.кв. промышленной недвижимости для релоцированных и новых предприятий, почти две сотни мегаватт мощностей по присоединению - это текущий статус развития индустриальных парков", - отметил Кисилевский.

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Напомним:

В Украине первые три индустриальных парка получили 269,3 млн грн. на счета по государственной программе.

Количество зарегистрированных индустриальных парков в Украине за период большой войны увеличилось более чем в 2 раза.

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