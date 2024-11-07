Владелец ОККО покупает долю нефтегазодобывающей компании

Компания владельца сети АЗС ОККО Виталия Антонова покупает контрольную долю в ООО "Быстрицкое Инвест" Зиновия Козицкого, которое имеет спецразрешение на добычу нефти и газа во Львовской области.

Об этом сообщает отраслевое издание Nadra.Info.

Как пишет издание, заявление о предоставлении разрешения для завершения сделки Антимонопольный комитет Украины рассмотрит 7 ноября.

АМКУ рассмотрит заявку кипрской компании VI.AN Holding Limited Виталия Антонова (гражданин Украины, резидент Швейцарии) на приобретение доли в уставном капитале ООО "Быстрицкое Инвест" Зиновия Козицкого, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

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Козицкий подтвердил изданию продажу доли в "Быстрицкое Инвест", однако отметил, что он останется в составе акционеров компании, а оперативное управление ею будет совместным. В случае получения разрешения АМКУ, стороны планируют завершить сделку до конца 2024 года. Стоимость сделки не разглашается.

Сейчас единственным владельцем "Быстрицкое Инвест" является Зиновий Козицкий. Руководителем компании является его Степан Козицкий (еще один его сын Максим Козицкий возглавляет Львовскую ОГА). Компания основана в июне 2024 года.

ООО "Быстрицкое Инвест" владеет единственным действительным спецразрешением на недра - №4779 на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и дальнейшей добычей углеводородов Быстрицкой нефтегазоконденсатной площади во Львовской области. Первоначальным владельцем спецразрешения было ООО "Захиднадрасервис", которое отчудило право пользования недрами в пользу "Быстрицкое Инвест".

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Напомним:

Компании владельца OKKO Group Виталия Антонова начали строительство первой очереди горного курорта во Львовской области.