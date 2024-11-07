"Кооперативная схема": прокуроры через суд отобрали у полицейских незаконно полученные земли

Апелляционная инстанция удовлетворила иск прокуратуры о признании недействительным решения Харьковского городского совета и отмене права собственности за жилищно-строительным кооперативом на два земельных участка, которые находятся в Харькове вблизи Алексеевского лугопарка.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Следствие установило, что в апреле 2019 года Харьковский городской совет безвозмездно предоставил в частную собственность жилищно-строительному кооперативу два земельных участка. Их общая площадь составляет 1,38 га, а стоимость - 30,5 млн грн.

Владельцами земельного участка, выделенного за счет жилой и общественной застройки, стали пять человек - все сотрудники полиции.

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Как говорится в сообщении, на земельных участках планировалось строительство сблокированных домов для полицейских, которые находятся на очереди по улучшению жилищных условий в Харьковском городском совете.

Прокуратура выяснила, что большинство общего количества участников кооператива, более 30 человек, не состояли на учете в городском совете по улучшению жилищных условий и даже не писали заявления о вступлении в кооператив.

"Кроме того, кооператив не является жилищно-строительным, он обслуживающий. Его цель, порядок создания, организации и деятельности не соответствует требованиям жилищно-строительного кооператива. Следовательно, члены кооператива не имеют права на улучшение жилищных условий", - отметили в прокуратуре.

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Шевченковская окружная прокуратура г. Харькова обратилась в суд с иском, в удовлетворении которого было отказано. В то же время, прокуроры обжаловали это решение в апелляционном порядке.

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