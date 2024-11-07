Украина имеет "абсолютное понимание", как закрыть дефицит бюджета в 2025 году – Шмыгаль

Правительство Украины имеет "абсолютное понимание", как закрыть дефицит бюджета в 2025 году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума.

"У нас есть абсолютное понимание, как будем закрывать дефицит бюджета в 2025 году", - заявил он.

По его словам, Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским Союзом в рамках программ Ukraine Facility.

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Кроме этого, правительство ожидает получить $50 миллиардов от стран G7 и ЕС за счет использования замороженных российских активов.

Это позволит обеспечить финансирование Вооруженных Сил Украины и других приоритетных статей государственного бюджета, подытожил он.

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Напомним:

Ukraine Facility - программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

Транши будут поступать один раз в квартал по результатам выполнения индикаторов Плана для Ukraine Facility и их положительной оценки Стороной ЕС. В третьем квартале 2024 года Украина выполнила восемь из девяти индикаторов.

Верховная Рада поддержала законопроект по бюджету Украины на 2025 год в первом чтении.