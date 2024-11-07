Украина имеет "абсолютное понимание", как закрыть дефицит бюджета в 2025 году – Шмыгаль
Правительство Украины имеет "абсолютное понимание", как закрыть дефицит бюджета в 2025 году.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума.
"У нас есть абсолютное понимание, как будем закрывать дефицит бюджета в 2025 году", - заявил он.
По его словам, Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским Союзом в рамках программ Ukraine Facility.
Кроме этого, правительство ожидает получить $50 миллиардов от стран G7 и ЕС за счет использования замороженных российских активов.
Это позволит обеспечить финансирование Вооруженных Сил Украины и других приоритетных статей государственного бюджета, подытожил он.
Читайте также: Где Украина будет брать и на что будет тратить деньги в 2025-м. Анализ проекта госбюджета
Напомним:
Ukraine Facility - программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.
Транши будут поступать один раз в квартал по результатам выполнения индикаторов Плана для Ukraine Facility и их положительной оценки Стороной ЕС. В третьем квартале 2024 года Украина выполнила восемь из девяти индикаторов.
Верховная Рада поддержала законопроект по бюджету Украины на 2025 год в первом чтении.