В Киеве стартовало создание распределенной генерации: запустили первую установку, на очереди еще 15

В Киеве начала работать первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, это оборудование было установлено с помощью USAID и Проекта энергетической безопасности на одном из предприятий критической инфраструктуры города.

Кличко напомнил, что в мае Киевсовет одобрил концепцию "Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации" со сроком реализации до 15 лет, которую поддержали международные партнеры. Концепция направлена на развитие в Киеве локальных источников комбинированного производства тепла и электроэнергии с использованием альтернативных видов топлива.

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По словам городского головы, Киев заказал еще 15 когенерационных установок, которые должны поступить партиями в течение года.

"Цель - в течение года достичь дополнительной суммарной мощности около 170 МВт", - подчеркнул Кличко.

Напомним:

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До конца 2024 года в Украине ожидается от 600 до 800 МВт небольших объектов генерации электроэнергии, способных обеспечить гарантированное энергоснабжение бизнеса и общинам, которые успеют их установить. А в 2015 году ожидается бум распределенной генерации.