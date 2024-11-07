Все разделы
Укр / Рус

В Украине обвалился спрос на подержанные автомобили из-за рубежа

Четверг, 7 ноября 2024, 14:04 - Алексей Артемчук

Украинский автопарк пополнили 16 300 подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа, и это самый низкий месячный показатель импорта в 2024 году.

Об этом сообщает Укроавтопром.

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2023 года регистрации подержанных иномарок упали на 23%, относительно сентября текущего года - на 4%.

Больше всего в Украину завозят бензиновые авто (46% от всех регистраций в октябре). Далее следуют дизельные (26%), электромобили (20%), гибриды и авто с ГБО (по 4%).

Реклама:

Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в октябре на украинские номера, составляет 9,5 лет.

В десятку завезенных моделей месяца вошли:

  • Volkswagen Golf - 1028 авто
  • Renault Megane - 786 авто
  • Skoda Octavia - 634 авто
  • Volkswage Passat - 454 авто
  • Nissan Leaf - 447 авто
  • Volkswagen Tiguan - 431 авто
  • Audi Q5 - 374 авто
  • Audi A4 - 323 авто
  • VolkswagenN Touran - 305 авто
  • Tesla Model Y - 299 авто

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 192 300 подержанных легковых автомобилей, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Реклама:

Напомним:

В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в 2023 году.

автомобили Украина
Реклама:
Материалы по теме
Выручка Lamborghini подскочила на 20%: причины 6 ноября 2024, 18:59
Квартальная прибыль Toyota упала впервые за два года: причины 6 ноября 2024, 14:17
Toyota потеряла лидерство на рынке продаж новых авто в Украине 1 ноября 2024, 13:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте