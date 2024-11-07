В Украине обвалился спрос на подержанные автомобили из-за рубежа
Украинский автопарк пополнили 16 300 подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа, и это самый низкий месячный показатель импорта в 2024 году.
Об этом сообщает Укроавтопром.
Отмечается, что по сравнению с октябрем 2023 года регистрации подержанных иномарок упали на 23%, относительно сентября текущего года - на 4%.
Больше всего в Украину завозят бензиновые авто (46% от всех регистраций в октябре). Далее следуют дизельные (26%), электромобили (20%), гибриды и авто с ГБО (по 4%).
Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в октябре на украинские номера, составляет 9,5 лет.
В десятку завезенных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 1028 авто
- Renault Megane - 786 авто
- Skoda Octavia - 634 авто
- Volkswage Passat - 454 авто
- Nissan Leaf - 447 авто
- Volkswagen Tiguan - 431 авто
- Audi Q5 - 374 авто
- Audi A4 - 323 авто
- VolkswagenN Touran - 305 авто
- Tesla Model Y - 299 авто
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 192 300 подержанных легковых автомобилей, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Напомним:
В сентябре автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на 26% меньше, чем в 2023 году.