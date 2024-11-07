Полиция охраны купила Toyota Camry в топ-комплектации за 2 миллиона

Toyota Camry

Управление полиции охраны в Полтавской области 4 ноября по результатам тендера заказало ООО "Компания „Стар Лайн" автомобиль за 2,06 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

До 25 января 2025 года в Полтаву должны поставить новый черный гибридный автомобиль Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT в самой дорогой комплектации Premium не ранее 2024 года выпуска.

Это переднеприводный седан с бензиновым двигателем класса Евро 6 объемом 2,5 л и гибридной бесступенчатой трансмиссией с электронным управлением.

Реклама:

Автомобиль имеет различные подушки безопасности, круиз-контроль, климат-контроль, угловые, передние и задние сенсоры парковки, систему помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками, проекционный цветной дисплей на ветровом стекле, кожаная отделка, ионизатор и тому подобное.

В салонах автомобиль Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT Premium без дополнительных опций стоит ориентировочно 1,96 млн грн за авто в наличии или 2,04 млн грн под заказ в производство.

Фирма получила заказ без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Реклама:

Полтавской "Компанией „Стар Лайн" владеет и руководит Дмитрий Батыгин. В 2015-2020 годах он был депутатом Полтавского городского совета от партии "Родной город" Александра Удовиченко.

Напомним:

Управление государственной охраны Украины 16 сентября заключило соглашение на приобретение четырех специализированных автомобилей на базе Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за штуку. Поставить товар должен единственный участник открытых торгов ООО "ВиДи Автострада".