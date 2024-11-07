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Гетманцев предлагает обсудить обязательную покупку военных облигаций

Четверг, 7 ноября 2024, 13:50 - Артур Крыжный

На стороне государственных банков должны перейти к определенному формату обязательной покупки военных облигаций на основе индивидуальных планов.

Такое мнение высказал глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Считаю, что на стороне государственных банков должны перейти к определенному формату обязательной покупки военных облигаций на основе индивидуальных планов, которые должны разработать Минфин и НБУ", - заявил он.

В то же время Гетманцев не считает такие предложения "адекватными" для мирного времени.

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"Впрочем война продолжается, и сколько она продлится никто не знает. Независимо от результатов выборов в США, внешней поддержки, должны наращивать дополнительные внутренние источники финансирования военных усилий", - заявил он.

Гетманцев подчеркнул, что в Украине сейчас существует военный сбор, однако обязательная покупка облигаций может стать дополнительным источником финансирования для сектора безопасности и обороны.

Напомним:

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Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь - июль 2024 года составили 873,2 млрд грн, из них 32% поступило от размещения ОВГЗ.

ОВГЗ
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Экономическая правда
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