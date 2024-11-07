За контрабандную технику, в частности Apple, магазины в Украине оштрафовали на 114 миллионов

В октябре работники Государственной налоговой службы проверили магазины продажи техники, в частности техники Apple. По результатам проверок выявлены нарушители, на которых наложены штрафы на общую сумму более 114 млн гривен.

Об этом сообщает председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Всего было проверено 432 субъекта. Сейчас мероприятия продолжаются в отношении пяти крупнейших сетей продажи контрабандной электроники.

"Кроме того, во время фактических проверок установлено более 190 случаев использования труда без надлежащего оформления трудовых отношений", - добавил Гетманцев.

Реклама:

Он рассказал, что к проверкам было привлечено более 550 работников ГНС. Мероприятия будут продолжаться до полного прекращения нарушения закона со стороны торговцев. Материалы по правонарушениям передаются в Бюро экономической безопасности.

Напомним:

Директор компании, которая через собственную сеть магазинов продает технику Apple, возместил государству 10 млн грн неуплаченных налогов. Детективы Теруправления Бюро экономической безопасности в городе Киеве сообщили ему о подозрении.

Реклама:

Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группу лиц, которые наладили схему незаконного перемещения техники Apple, а также аксессуаров к ней.