Банки обновили курс валют: доллар подорожал, евро существенно подешевело
Четверг, 7 ноября 2024, 11:49 -
По состоянию на 7 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 2 копейки, евро подешевел на 82 копейки.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,45 грн, евро - 44,33 грн (на 6 ноября доллар - 41,43 грн, евро - 45,15 грн).
На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,55 - 41,60 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 44,80 - 45,02 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,20 - 41,70 грн (курс на 6 ноября - 41,30 - 41,73 грн);
- Евро - 44,30 - 45,05 грн (курс на 6 ноября - 44,70 - 45,40 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;
- Ощадбанк - 41,30 - 41,90 грн;
- Укрсиббанк - 41,20 - 41,75 грн;
- ПУМБ - 41,30 - 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,05 - 41,59 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.
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