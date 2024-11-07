Банки обновили курс валют: доллар подорожал, евро существенно подешевело

По состоянию на 7 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 2 копейки, евро подешевел на 82 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,45 грн, евро - 44,33 грн (на 6 ноября доллар - 41,43 грн, евро - 45,15 грн).

На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,55 - 41,60 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,80 - 45,02 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,20 - 41,70 грн (курс на 6 ноября - 41,30 - 41,73 грн);

Евро - 44,30 - 45,05 грн (курс на 6 ноября - 44,70 - 45,40 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,90 грн;

Укрсиббанк - 41,20 - 41,75 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,05 - 41,59 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.