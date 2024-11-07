Заказы немецкого Rheinmetall растут, поскольку Европа увеличивает военные расходы

За три месяца до сентября продажи подскочили более чем на треть до 2,6 млрд долл. Компания подтвердила свой прогноз на год.

Об этом сообщает Bloomberg.

Прибыль Rheinmetall AG выросла в третьем квартале, поскольку увеличение военных расходов Европы привело к росту заказов на бронетехнику, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Rheinmetall является одним из европейских поставщиков вооружений, чьи заказы стремительно выросли после того, как Россия вторглась в Украину, а США поставили под сомнение свои обязательства перед НАТО. В третьем квартале портфель заказов компании подскочил на 41% до 51,9 млрд евро.

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По словам Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, компания является частью двух совместных предприятий в Украине - центра по производству и ремонту танков, а также завода по производству боеприпасов, который близится к завершению.

Акции Rheinmetall и других европейских оборонных компаний выросли в среду после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Трамп неоднократно угрожал выйти из военного альянса США с Европой, если континент не будет тратить больше средств на собственную оборону.

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Напомним:

Прибыль Rheinmetall AG выросла на 111% во втором квартале 2024 года, поскольку крупнейший немецкий производитель оружия продал больше оружия и боеприпасов военным клиентам.

Немецкий оборонный гигант приобретет американского производителя военных гусеничных систем Loc на фоне рекордного роста на рынке вооружений после вторжения России.