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На Житомирщине аварийные отключения света на Житомирщине

Четверг, 7 ноября 2024, 09:55 - Алексей Павлыш

В связи с очередной атакой россиян на энергетическую инфраструктуру есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах Житомирской области.

Об этом сообщает "Житомироблэнерго".

"Все службы заняты устранением повреждений. Дополнительная информация будет сообщена позже", - говорится в заявлении.

Напомним:

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Вечером среды, 6 ноября, российская армия запустила на территорию Украины ударные БПЛА.

Во время ночной атаки российских беспилотников в Киеве работала ПВО, Силы обороны уничтожили более 30 вражеских дронов, однако из-за падения обломков вспыхнули пожары и есть разрушения в шести районах столицы.

электроэнергия энергетика
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