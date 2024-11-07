На Житомирщине аварийные отключения света на Житомирщине
Четверг, 7 ноября 2024, 09:55 -
В связи с очередной атакой россиян на энергетическую инфраструктуру есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах Житомирской области.
Об этом сообщает "Житомироблэнерго".
"Все службы заняты устранением повреждений. Дополнительная информация будет сообщена позже", - говорится в заявлении.
Напомним:
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Вечером среды, 6 ноября, российская армия запустила на территорию Украины ударные БПЛА.
Во время ночной атаки российских беспилотников в Киеве работала ПВО, Силы обороны уничтожили более 30 вражеских дронов, однако из-за падения обломков вспыхнули пожары и есть разрушения в шести районах столицы.
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