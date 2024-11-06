Зеленский подписал закон о передаче части полномочий Гоструда другим ведомствам

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9219. Он предусматривает лишение Государственной службы по вопросам труда несвойственных функций, которые перейдут к другим органам власти.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Закон предусматривает разграничение политик промышленной безопасности, охраны труда, обращения со взрывчатыми материалами, осуществления государственного горного надзора. Это позволит перераспределить и оптимизировать функции между соответствующими центральными органами исполнительной власти.

В частности, другим органам передаются такие функции Гоструда:

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регистрации и учета крупнотоннажных транспортных средств и других технологических транспортных средств - в МВД;

контроля за соблюдением законодательства о рекламе (относительно содержания рекламы о вакансиях) - в Госпродпотребслужбу.

Кроме этого, Гоструда не будет проводить техническое расследование обстоятельств и причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту.

Напомним:

Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный проект закона №9219 в октябре.

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