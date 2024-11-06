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Аграриям вернули 24 тысячи га разминированных земель за октябрь

Среда, 6 ноября 2024, 17:00 - Алексей Артемчук

Аграрии получили более 24 000 га обследованных и очищенных от мин и взрывчатки земель в октябре.

Об этом сообщает Минэкономики.

Всего с начала 2024 года государственные службы и операторы обследовали более 289 000 га земель сельхозназначения. Из них более 255 000 га уже передано аграриям для эксплуатации.

Больше всего земель обследовано:

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  • Херсонская область: 19 600 га в октябре, 230 400 га - с начала года
  • Николаевская область: 2400 га в октябре, 16 500 га - с начала года
  • Харьковская область: 1300 га в октябре, 21 500 га - с начала года.

К гуманитарному разминированию и оперативному реагированию в октябре было привлечено 66 машин механического разминирования и 789 пиротехнических групп - более 4000 специалистов.

Напомним:

Во время Конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине-2024 (UMAC-2024) страны-партнеры объявили о дополнительных обязательствах в поддержку гуманитарного разминирования на сумму почти 70 млн долл.

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агросектор Минэкономики
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