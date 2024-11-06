еОселя: для молодежи существенно уменьшили размер ипотечного взноса
Программу ипотечного кредитования "еОселя" сделали более доступной для молодежи. Теперь украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья вместо 20% как это было раньше.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, до сих пор доля молодежи среди участников программы была незначительной - 9%. Всего в этой возрастной категории было получено 1 115 кредитов.
"Мы ожидаем, что доля молодых участников программы будет расти, это будет стимулировать молодежь оставаться в стране, а развитие программы усилит положительный эффект для строительной и смежных отраслей и в итоге - для экономики Украины", - подчеркнула она.
В министерстве напомнили, что оформить доступную ипотеку по программе еОселя можно через приложение Дія. Для этого нужно:
- В приложении Дія перейти в раздел Сервисы и выбрать еОселя.
- Заполнить заявление и выбрать уполномоченный банк.
- Подписать необходимые документы с помощью Дія.Підпису.
Всего за два года по программе доступного ипотечного кредитования выдано 14 030 кредитов на общую сумму 22,6 млрд грн.
Напомним:
В Украине с 2024 года украинцы получили 7 450 кредитов на 12,7 млрд грн на приобретение жилья по программе доступных кредитов еОселя. Увеличивается доля приобретенного жилья у застройщика - с начала года почти 1696 кредитов выдано на такой тип недвижимости.