Турецкая газовая компания занялась обменом валют из-за нежелания банков торговать с РФ
Отказ турецких банков работать с Россией из-за боязни подпасть под вторичные санкции США дал возможность компании Bosphorus Gaz предлагать турецким экспортерам валютообменные операции.
Об этом сообщает Bloomberg.
В рамках запущенной в октябре тестовой программы Bosphorus Gaz будет выдавать турецким экспортерам суммы в евро, эквивалентные рублевым платежам, которые их российские клиенты должны перечислить за покупаемую продукцию.
Полученными от экспортеров рублями Bosphorus Gaz будет расплачиваться с "Газпромом", который по контракту должен поставлять ей по 2,5 млрд кубометров в год до 2043 г.
Сообщается, что таким образом будут обслуживаться поставки только несанкционной продукции.
Напомним:
Турецкие банки прекращают обслуживание счетов компаний, работающих с Россией, из-за угрозы вторичных санкций США.
Турецкий банк Ziraat, который принадлежит государству и занимает первое место в стране по размеру активов, отказывается проводить операции в российских рублях.