Турецкая газовая компания занялась обменом валют из-за нежелания банков торговать с РФ

Отказ турецких банков работать с Россией из-за боязни подпасть под вторичные санкции США дал возможность компании Bosphorus Gaz предлагать турецким экспортерам валютообменные операции.

Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках запущенной в октябре тестовой программы Bosphorus Gaz будет выдавать турецким экспортерам суммы в евро, эквивалентные рублевым платежам, которые их российские клиенты должны перечислить за покупаемую продукцию.

Полученными от экспортеров рублями Bosphorus Gaz будет расплачиваться с "Газпромом", который по контракту должен поставлять ей по 2,5 млрд кубометров в год до 2043 г.

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Сообщается, что таким образом будут обслуживаться поставки только несанкционной продукции.

Напомним:

Турецкие банки прекращают обслуживание счетов компаний, работающих с Россией, из-за угрозы вторичных санкций США.

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Турецкий банк Ziraat, который принадлежит государству и занимает первое место в стране по размеру активов, отказывается проводить операции в российских рублях.