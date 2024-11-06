Российский Лукойл определился с покупателем своего крупнейшего актива на Балканах

Российская нефтяная компания "Лукойл" планирует продать нефтеперерабатывающий завод в Болгарии - свой крупнейший актив на Балканах - катарско-британскому консорциуму.

Об этом сообщает Financial Times.

Покупателем своей контрольной доли в Lukoil Neftohim Burgas на побережье Черного моря Лукойл выбрал консорциум, состоящий из Oryx Global, контролируемой катарским бизнесменом Ганимом бин Саад Аль Саадом, и лондонского товарного торгового дома DL Hudson.

"Ожидается, что соглашение будет завершено до конца года, что является признаком уменьшения влияния Москвы на балканские энергетические сети", - отмечают в издании.

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Запрет импорта российской нефти в ЕС усложняет работу Лукойла в Болгарии.

Недавно Болгария ввела для НПЗ в Бургасе 60%-й налог на прибыль, который будет снижен до 15% только после продажи актива.

Также на предприятии должна быть проведена модернизация за 500 млн евро для того, чтобы завод мог перерабатывать более легкие нероссийские сорта нефти.

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Напомним:

Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину в июле 2024 года оставался в норме, несмотря на санкции Украины, ведь другая компания РФ заменила большую часть лукойловских баррелей.

Российская нефтедобывающая компания "Лукойл" оформляет на другие направления нефть, которая ранее транспортировалась по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и далее в Словакию.