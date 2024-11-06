Член набсовета "Укрэнерго" назвал зимнюю погоду для возвращения отключений

Зимой в Украине возможны отключения света по графикам, но ограничения будут вводить в зависимости от погоды и мороза.

Об этом сообщил член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко на брифинге.

По его словам, ожидается, что эту зиму, не принимая во внимание возможные обстрелы и их последствия, Украина пройдет или без ограничений, или с минимальными ограничениями при температуре до -5 градусов включительно.

Также ожидается дефицит электроэнергии в системе, если будет длительное время, а именно три и более дней, с температурами -10 градусов и ниже.

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"При таких обстоятельствах однозначно существующего парка, учитывая темпы и графики восстановления, и соответственно импортного ресурса, который буквально неделю назад был увеличен до 2100 мегаватт, его все равно не хватит. И вот в такие критически холодные дни нас будут все же сопровождать графики ограничений", - отметил Бойко.

По его оценкам, в зависимости от температуры в морозную погоду будут отключать свет от одной до трех очередей. При этом три очереди - при очень низких температурах.

"Единственное, что надо понимать, учитывая статистику последних зим, таких дней в году было не много. К сожалению, на сегодня мы должны учитывать этот фактор. Если до войны энергетика Украины была готова к любому температурному режиму, то сегодня, к сожалению, в результате масштабных повреждений, а порой неотвратимых уничтожений - мы являемся погодозависимыми. И поэтому при таких сценариях действительно мы столкнемся с определенными ограничениями в электроснабжении", - добавил он.

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Напомним:

В то же время издание Politico со ссылкой на мнение энергоэкспертов прогнозирует, что Украина может столкнуться с отключениями до 20 часов в сутки.

Украинцы могут пройти зиму без плановых отключений света, если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.