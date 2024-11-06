В Молдове запустят платформу для трудоустройства украинских беженцев

В Кишиневе на Ярмарке вакансий 7 ноября состоится презентация первой в Молдове онлайн-платформы для трудоустройства украинских беженцев - DILO.MD.

Об этом сообщили в Национальном конгрессе украинцев Молдовы (НКУМ), передает Укринформ.

"Эта инициатива направлена на облегчение социально-экономической интеграции беженцев и содействие их трудоустройству в молдавском обществе", - отметили в организации.

Ярмарка вакансий будет проходить в Главном корпусе Академии экономического образования в Кишиневе - с 10:00 до 14:00.

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DILO.MD - это платформа, соединяющая работодателей с кандидатами, упрощая и ускоряя процесс подбора персонала для молдавских компаний и помогая беженцам найти работу.

Платформа обеспечивает широкий доступ к актуальным вакансиям и профессиональным курсам, что делает ее важным инструментом для молодых специалистов и тех, кто еще не владеет румынским языком, поддерживая их карьерное развитие и адаптацию на молдавском рынке труда.

На ярмарке вакансий будут представлены молдавские компании и организации, а также запланировано участие международных организаций, оказывающих поддержку украинским беженцам.

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Напомним:

В интересах Европейского Союза и Польши помочь таким странам, как Украина и Молдова, подготовиться к вступлению в ЕС.