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Для украинцев расширили программу денежной помощи от ООН: кого добавили

Среда, 6 ноября 2024, 14:15 - Виктор Волокита

В Украине накануне зимы стартовала новая волна программы денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), которая расширит и добавит новые категории украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики. 

В перечень получателей, кроме тех, кто получал раньше, теперь вошли лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью, которые одновременно соответствуют следующим критериям:

  • проживают на территориях активных или возможных боевых действий; 
  • получают социальную помощь менее 3250 грн в месяц; 
  • не получают помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ); 
  • не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций при оказании помощи. 

Отмечается, что размер помощи составляет разницу между 3250 грн и суммой уже существующей социальной помощи от государства, которую получает человек. Например, если человек получает 2700 грн социальной помощи, выплата составит дополнительно 550 грн.

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Сейчас эта программа рассчитана на 6 месяцев.

Средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой "Укрпочты". 

Напомним:

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Для семей переселенцев с середины января заработает программа субсидий на жилье, которые тратят 30% совокупных доходов на аренду.

ООН деньги
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Экономическая правда
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