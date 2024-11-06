Для украинцев расширили программу денежной помощи от ООН: кого добавили

В Украине накануне зимы стартовала новая волна программы денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), которая расширит и добавит новые категории украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В перечень получателей, кроме тех, кто получал раньше, теперь вошли лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью, которые одновременно соответствуют следующим критериям:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

получают социальную помощь менее 3250 грн в месяц;

не получают помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций при оказании помощи.

Отмечается, что размер помощи составляет разницу между 3250 грн и суммой уже существующей социальной помощи от государства, которую получает человек. Например, если человек получает 2700 грн социальной помощи, выплата составит дополнительно 550 грн.

Реклама:

Сейчас эта программа рассчитана на 6 месяцев.

Средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой "Укрпочты".

Напомним:

Реклама:

Для семей переселенцев с середины января заработает программа субсидий на жилье, которые тратят 30% совокупных доходов на аренду.