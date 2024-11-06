В Украине большинство картофелеводов недополучили до 30% урожая: в ассоциации назвали причины

До 30% урожая недополучили в этом году большинство производителей картофеля, на рынке ощущается дефицит этого продукта.

Такую информацию озвучила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) Ольга Самойличенко, пишет EastFruit.

В то же время, в западных районах Украины производители картофеля вышли на свои запланированные показатели урожая, отдельным даже удалось их превысить на 10%.

Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за засухи, которая продолжалась в течение августа-сентября, и уборочная техника не могла работать в поле.

Реклама:

"Профессиональным производителям удалось защитить свой сформированный урожай в поле, а большинство небольших частных предпринимателей его потеряли из-за неправильно внесенных препаратов, плохо подобранной системы питания и т.д.", - отметила Самойличенко.

По ее убеждению, будущее картофелеводства в Украине невозможно без установки систем орошения. Даже те, кто весной был уверен, что ему это не нужно, теперь уже рассматривают возможность установки соответствующих систем.

Также профессиональное и плановое производство картофеля невозможно без специальных хранилищ, отметила Самойличенко.

Реклама:

"К сожалению, пока государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" не предусматривает льготного кредитования на строительство картофелехранилищ, но Ассоциация производителей картофеля уже работает над тем, что они тоже попали под банковское кредитование", - сказала она.

Третьей составляющей, которая обеспечит будущее картофелеводства в Украине, руководительница ассоциации считает развитие переработки. По ее мнению, это поможет выходить на плановое производство в отрасли, стабильные цены и обеспечить эффективную работу производителей.

Самойличенко отметила, что есть программа, направленная на поддержку переработчиков. Для участия в ней нужно иметь от двух лет опыта работы в этом направлении.

Читайте также: "Этот год не олимпийский, а суперолимпийский". Крупнейший картофельный фермер о дефиците и росте цен

Картофель подорожал на 200%. Почему в Украине растут цены на овощи и что будет дальше?

Напомним:

В Украине цены на картофель почти втрое выше прошлогодних.