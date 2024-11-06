Нацбанк хочет обновить требования к базе данных "автогражданки"

Национальный банк Украины предлагает к обсуждению проект положения о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Проект положения о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств разработан для реализации нового закона об "автогражданке", основные положения которого будут введены в действие с 1 января 2025 года.

Проект положения, предложенных для общественного обсуждения изменений, предусматривает переход на электронную форму договоров страхования с накоплением и хранением информации в единой базе данных.

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Так, страховщики-члены МТСБУ должны будут вносить обновленную информацию относительно заключенных внутренних и международных договоров "автогражданки" и страховых выплат.

Проект положения также определяет обновленный перечень информации о договорах и страховых выплатах, которую будут вносить страховщики и МТСБУ, устанавливает сроки обновления данных и требования к защите информации.

В частности, после введения в действие нового положения утратит силу постановление НБУ от 30 мая 2022 года №108 по осуществлению обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

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Национальный банк принимает замечания и предложения к проекту до 15 ноября 2024 года.

Напомним:

С 1 января 2025 года по новому закону "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" выплаты за повреждение имущества вырастут со 160 тыс грн до 250 тыс грн, а за вред жизни и здоровью - с 320 тыс грн до 500 тыс грн. Также по новым правилам, будет оплачиваться полная стоимость ремонта автомобиля до состояния, в котором он был до ДТП.