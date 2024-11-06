Враг атаковал энергообъект на Николаевщине, есть обесточивание

В Николаевской области ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.

"В ночь на 6 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа "Shahed 131/136"", - говорится в сообщении.

По данным ОГА, в результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали значительную часть потребителей, восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет.

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Как сообщает АО "Николаевоблэнерго", было обесточено 41 тысяча абонентов.

"Имеем аварийную ситуацию в Первомайском районе, из-за чего с ночи 41 тысяча потребителей осталась без электричества. К утру смогли запитать 15,5 тыс. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 8 часов полностью без электроснабжения остается 21 населенный пункт района и город Первомайск частично. Света нет у 25,5 тыс. бытовых и 1,5 тыс. юридических потребителей.

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