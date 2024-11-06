Враг атаковал энергообъект на Николаевщине, есть обесточивание
В Николаевской области ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.
"В ночь на 6 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа "Shahed 131/136"", - говорится в сообщении.
По данным ОГА, в результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали значительную часть потребителей, восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет.
Как сообщает АО "Николаевоблэнерго", было обесточено 41 тысяча абонентов.
"Имеем аварийную ситуацию в Первомайском районе, из-за чего с ночи 41 тысяча потребителей осталась без электричества. К утру смогли запитать 15,5 тыс. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 8 часов полностью без электроснабжения остается 21 населенный пункт района и город Первомайск частично. Света нет у 25,5 тыс. бытовых и 1,5 тыс. юридических потребителей.