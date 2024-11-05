В Генштабе объяснили, почему во время тревоги сбивается навигация и время

При отражении воздушных атак РФ применяются средства радиоэлектронной борьбы, которые применяют средства подмены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг).

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Отмечается, что побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, которую используют мобильные телефоны в режиме автоматического уточнения времени.

"Учитывая указанное, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне", - сообщили в Генштабе.

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Кроме того, следует учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться, пояснили в Генеральном штабе ВС Украины.