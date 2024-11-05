Четыре госструктуры сообщили о количестве сотрудников с инвалидностью, КРАИЛ отказался

Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев рассказал, сколько сотрудников в четырех государственных органах оформили статус лица с инвалидностью после 24 февраля 2022 года.

Об этом он сообщил в своем Telegram, ссылаясь на ответы на его запрос в госорганы.

В частности, ему ответили четыре госструктуры о количестве сотрудников с инвалидностью:

НКЦБФР - 3 человека, из которых 2 женщины;

БЭБ - 2 человека;

Госфинмон - таких лиц не зарегистрировано;

ГТСУ - 264 мужчины и 72 женщины.

По его информации, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) отказала в предоставлении данных, ссылаясь на Закон Украины "О защите персональных данных"

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Напомним:

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с другими правоохранительными органами в 2024 году разоблачила масштабные коррупционные схемы в медико-социальных экспертных комиссиях, в результате чего отменено 4106 фиктивных заключений об инвалидности.

Председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев рассказал, что из руководства Государственной налоговой службы ушли 16 человек с инвалидностью после проверки.

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