"Леса Украины" утверждают, что их не привлекали к разработке законопроекта о хранении дров

ГП "Леса Украины" не было привлечено к разработке и обсуждению законопроекта, предусматривающего штрафы и лишение свободы за хранение дров без разрешительных документов.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.

"ГП "Леса Украины" не привлекалось к разработке и обсуждению законопроекта №9665, но мы последовательно выступаем за усиление ответственности для теневого бизнеса, который занимается нелегальной заготовкой и оборотом древесины. Стоит отметить, что ключевой проблемой сейчас является не недостаточная жесткость законодательства, а эффективность его применения: достаточно проанализировать, какое количество дел доходит до суда и сколько преступников фактически привлечены к ответственности", - отметили в госпредприятии.

"Леса Украины" отметили, что за два года достигли значительного прогресса в детенизации рынка древесины: внедрена прозрачная система реализации, современные инструменты контроля и мониторинга. Большинство уголовных производств по фактам злоупотреблений в лесной сфере открывается по материалам проверок безопасности ГП "Леса Украины".

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В то же время на госпредприятии подтвердили, что их полномочия охватывают лишь две трети рынка. Еще одна треть - это "серая" зона.

"Многие другие лесопользователи даже не применяют ЭОД (электронную систему учета древесины). Именно эта серая зона, а не "Леса Украины", является основным поставщиком нелегальной древесины, реализуемой населению", - рассказали в госпредприятии.

В "Лесах Украины" выразили мнение, что "драконовские" штрафы и длительные тюремные сроки не станут решением проблемы, если не существует действенных инструментов контроля.

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Напомним:

Верховная Рада поддержала законопроект №9665 и ввела уголовную ответственность за хранение древесины без документов.

Закон предусматривает:

штраф от 34 тыс. грн за хранение дров, если их стоимость оценивают до 30 тыс грн

от 5 до 7 лет лишения свободы, если стоимость древесины более 30 тыс грн.

Кроме того, закон предусматривает штраф для граждан и за небольшие объемы древесины - от 1 куб. м, если они не имеют документов о подтверждении происхождения дров.