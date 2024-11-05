"Леса Украины" утверждают, что их не привлекали к разработке законопроекта о хранении дров
ГП "Леса Украины" не было привлечено к разработке и обсуждению законопроекта, предусматривающего штрафы и лишение свободы за хранение дров без разрешительных документов.
Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.
"ГП "Леса Украины" не привлекалось к разработке и обсуждению законопроекта №9665, но мы последовательно выступаем за усиление ответственности для теневого бизнеса, который занимается нелегальной заготовкой и оборотом древесины. Стоит отметить, что ключевой проблемой сейчас является не недостаточная жесткость законодательства, а эффективность его применения: достаточно проанализировать, какое количество дел доходит до суда и сколько преступников фактически привлечены к ответственности", - отметили в госпредприятии.
"Леса Украины" отметили, что за два года достигли значительного прогресса в детенизации рынка древесины: внедрена прозрачная система реализации, современные инструменты контроля и мониторинга. Большинство уголовных производств по фактам злоупотреблений в лесной сфере открывается по материалам проверок безопасности ГП "Леса Украины".
В то же время на госпредприятии подтвердили, что их полномочия охватывают лишь две трети рынка. Еще одна треть - это "серая" зона.
"Многие другие лесопользователи даже не применяют ЭОД (электронную систему учета древесины). Именно эта серая зона, а не "Леса Украины", является основным поставщиком нелегальной древесины, реализуемой населению", - рассказали в госпредприятии.
В "Лесах Украины" выразили мнение, что "драконовские" штрафы и длительные тюремные сроки не станут решением проблемы, если не существует действенных инструментов контроля.
Напомним:
Верховная Рада поддержала законопроект №9665 и ввела уголовную ответственность за хранение древесины без документов.
Закон предусматривает:
- штраф от 34 тыс. грн за хранение дров, если их стоимость оценивают до 30 тыс грн
- от 5 до 7 лет лишения свободы, если стоимость древесины более 30 тыс грн.
Кроме того, закон предусматривает штраф для граждан и за небольшие объемы древесины - от 1 куб. м, если они не имеют документов о подтверждении происхождения дров.