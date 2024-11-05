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В "Дії" запустили бета-тест 5 услуг для бизнеса

Вторник, 5 ноября 2024, 16:11 - Артур Крыжный

В приложении "Дія" запустили бета-тест 5 услуг для бизнеса в комплексном сервисе "е-Предприниматель".

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

"Запустили бета-тест 5 новых услуг в комплексном сервисе е-Предприниматель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечень новых услуг вошли:

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  • Единый счет для налоговых платежей.
  • Представление формы 20-ОПП.
  • Сообщение о принятии работников.
  • Регистрация кассовых аппаратов.
  • Открытие банковского счета.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появятся 6 новых сервисов, о которых часто писали пользователи в комментариях.

Дія
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