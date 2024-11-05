В "Дії" запустили бета-тест 5 услуг для бизнеса
Вторник, 5 ноября 2024, 16:11 -
В приложении "Дія" запустили бета-тест 5 услуг для бизнеса в комплексном сервисе "е-Предприниматель".
Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
"Запустили бета-тест 5 новых услуг в комплексном сервисе е-Предприниматель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в перечень новых услуг вошли:
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- Единый счет для налоговых платежей.
- Представление формы 20-ОПП.
- Сообщение о принятии работников.
- Регистрация кассовых аппаратов.
- Открытие банковского счета.
Напомним:
Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появятся 6 новых сервисов, о которых часто писали пользователи в комментариях.
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