В ЕС планируют продлить скоростные железнодорожные линии Берлин-Варшава в Киев до 2040 года

Запуск скоростного железнодорожного сообщения от Берлина до Варшавы планируют в 2030 году, а его продолжение до Киева запланировано на следующем этапе развития Трансъевропейской транспортной сети TEN-T - до 2040 года.

Об сообщил Апостолос Цицикостас, который проходит процедуру утверждения в должности еврокомиссара по устойчивому транспорту и туризму, передает "Интерфакс-Украина".

"Я буду следить за тем, чтобы это было первоочередной задачей, чтобы эта сеть развивалась... Я буду очень тесно сотрудничать с Германией, с Польшей, с Украиной", - сказал он на слушаниях в комитете по вопросам транспорта и туризма вечером в понедельник, отвечая на вопрос депутата Европарламента от Польши Дариуша Йонски, который подчеркнул важность этого направления.

Цицикостас отметил, что существуют проблемы по увеличению скорости железнодорожного движения на украинской стороне, однако такие проблемы есть и в некоторых восточных странах ЕС.

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"Нам приходится много работать для этого, это очень дорого, но мы должны это сделать", - подчеркнул будущий еврокомиссар, отметив необходимость больших связей внутри железнодорожного сообщения в Евросоюзе.

Он заявил, что представит план по соединению столиц ЕС и крупных городов высокоскоростной железной дорогой, включая ночные поезда.