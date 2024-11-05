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Шмыгаль рассказал, кто из ВПЛ сможет получить субсидии на аренду жилья

Вторник, 5 ноября 2024, 14:54 - Артур Крыжный

Для семей переселенцев с середины января заработает программа субсидий на жилье, которые тратят 30% совокупных доходов на аренду.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Для переселенцев с середины января следующего года запускаем программу субсидий на арендованное жилье", - отметил премьер.

Эта опция будет доступна для семей, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

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Напомним:

Кабинет Министров Украины утвердил экспериментальный проект, по которому временно перемещенные лица в девяти областях Украины смогут получать субсидию на аренду жилья.

Речь идет об аренде жилья в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей.

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