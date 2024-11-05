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Польша планирует потратить 750 млн долл на увеличение производства боеприпасов

Вторник, 5 ноября 2024, 15:44 - Алексей Артемчук

Польша планирует инвестировать 3 млрд злотых (750 млн долл) в увеличение производства боеприпасов, с целью обеспечения достаточных запасов на случай нападения со стороны России.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши.

Отмечается, что правительство намерено принять законопроект в течение четвертого квартала 2024 года.

С того момента, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, Польша увеличила инвестиции в оборону, тратя на этот сектор больше всего денег (относительно размера своей экономики) среди всех стран НАТО.

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"Одной из самых насущных потребностей является расширение и диверсификация национальной базы производства крупнокалиберных боеприпасов и пополнение ее запасов, направленных, в частности, на расширение возможностей польских вооруженных сил", - говорится в тексте законопроекта.

Польша вооружение бюджет
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Экономическая правда
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