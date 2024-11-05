Кабмин хочет сохранить субсидии для семей, которые установили не очень дорогое энергооборудование

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству социальной политики разработать решение, которое позволит не отменять субсидию семьям, которые установили энергетическое оборудование на сумму до 150 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания 5 ноября.

"Мы понимаем, что зима будет сложной, поэтому всячески поощряем граждан к энергоустойчивости. В частности, к установке альтернативных источников питания и генерации: солнечных панелей, ветровых установок, накопителей электроэнергии. При этом люди не должны потерять право на жилищную субсидию.

Сегодня поручаем Минсоцполитики разработать и внести на рассмотрение Правительства соответствующий проект решения. В его основе будет простая и понятная норма - если стоимость установленного энергетического оборудования не превышает 150 тыс. грн, субсидия за семьей сохраняется", - отметил Шмыгаль.

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Премьер добавил, что Минсоцполитики также должно разработать механизм, по которому размер субсидии на оплату электроэнергии не будет уменьшаться даже в случае перебоев электроснабжения.

Напомним:

В Украине почти во всех регионах стартовал отопительный сезон, кроме Херсонщины.

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