Двух топ-менеджеров компании из США обвинили в незаконном экспорте в РФ на более чем $6 миллионов

Министерство юстиции США обвинило двух топ-менеджеров американской компании Eleview International Inc. в экспорте подсанкционных технологий в Россию на 6,4 млн долл.

Об этом сообщает Минюст США.

Отмечается, что Олег Наяндин и Виталий Борисенко вступили в сговор и разработали три схемы для обхода экспортных ограничений, наложенных на Россию, переправляя американские товары и технологии через Казахстан, Турцию и Финляндию.

Как установило следствие, в период с марта 2022 года по июнь 2023-го фигуранты администрировали сайт онлайн-магазина, который позволял клиентам из России заказывать продукцию напрямую у американских поставщиков.

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Товары прибывали на склад в штате Вирджиния, а затем отправлялись якобы конечным пользователям в Турцию, Финляндию и Казахстан. Однако в итоге продукцию получали заказчики из России, и Наяндин с Борисенко об этом знали, намеренно вводили в заблуждение власти и экспедиторов.

Сообщается, что в рамках схемы с Турцией обвиняемые экспортировали телекоммуникационное оборудование на 1,48 млн долл, которое предназначалось ФСБ. В Минюсте отметили, что впоследствии эту продукцию использовали российские военные для создания и расширения сетей связи во время вторжения в Украину.

В рамках схемы с Финляндией Россия получила товары для производства оружия на 3,45 млн долл. В частности, речь шла об электронных компонентах, которые используются в дронах-камикадзе.

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По третьей схеме американские товары двойного назначения на 1,47 млн долл. были отправлены в казахстанскую компанию, которая рекламирует услуги по доставке оборудования в Россию.

За свои действия им грозит до 20 лет лишения свободы, добавляют в сообщении.