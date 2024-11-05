В Украине разоблачили схему массового импорта авто, которые завозили под видом гумпомощи для ВСУ

СБУ, Госпогранслужба и Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц во Львове и области, которые в сговоре с руководителями различных благотворительных организаций наладили противоправную схему импорта автомобилей и уклонились от уплаты более 15 млн грн таможенных платежей и налогов.

Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и ГНСУ.

Как говорится в сообщениях, фигуранты завозили в Украину автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ. С начала 2024 года таким образом в Украину попало более 500 автомобилей.

В дальнейшем часть автомобилей продавалась за наличные на платформах онлайн-объявлений, в Telegram-каналах, соцсетях Instagram и Facebook, часть авто разбирали на запчасти для продажи.

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Во время досудебного расследования детективы БЭБ провели три контрольные закупки автомобилей.

Правоохранители провели более 50 обысков по адресам проживания фигурантов и изъяли 30 автомобилей, документы, наличные и компьютерную технику.

Напомним:

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Детективы Главного подразделения детективов БЭБ изъяли сигаретную линию на одной из известных табачных фабрик в Киеве, которая наладила производство неучтенной продукции.