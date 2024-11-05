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Отопительный сезон стартовал почти во всех регионах, но есть исключение - Шмыгаль

Вторник, 5 ноября 2024, 13:50 - Артур Крыжный

В Украине почти во всех регионах стартовал отопительный сезон, кроме Херсонщины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что отопление в Херсонской области не включили, потому что там еще сохраняется относительно теплая погода.

В то же время, по словам Шмыгаля, готовность общин и областей к зиме является стопроцентной.

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"Работают 83% от всех котельных, тепло подается в 70% жилых домов и более 80% школ, больниц и детских садов",- сообщил он.

Профильные министерства и ведомства контролируют ситуацию и вместе с местными властями понимают свои зоны ответственности, подытожил глава правительства.

Напомним:

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С 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

С 30 октября в Киеве начали отопительный сезон для жилых домов.

энергетика тепло
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