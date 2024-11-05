Забронированные предприятия ОПК теперь могут получить дешевые кредиты: условия

Кабмин принял постановление, по которому производители вооружения и военной техники получат доступ к программе дешевых кредитов.

Об этом сообщает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Процентная ставка для производителей составит 5%, остальные проценты будут оплачены за счет бюджета. Бюджет программы - 263,4 млн грн до конца 2024 года.

Размер кредита - до 100 миллионов гривен на оборотный капитал до 3 лет, и до 500 миллионов на инвестиционные проекты до 5 лет.

Реклама:

"Эти средства можно использовать на разработку, изготовление, ремонт, модернизацию и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения, которые используются для удовлетворения потребностей Сил обороны", - пояснил Сметанин.

Программа будет доступна для предприятий, которые Минстратегпром уже определил критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК.

Читайте также: Кредитный тормоз оборонной отрасли. Почему производителям оружия не дают льготные займы

Реклама:

Напомним:

Ранее сообщалось, что Кабинет министров занимается наработкой программ, похожих на действующую "Доступные кредиты 5-7-9", которые будут направлены на кредитование частных оборонно-промышленных предприятий.