Нацбанк ввел в обращение новую монету, посвященную году Змеи 

Национальный банк пополнил серию "Восточный календарь" новой памятной монетой "Год Змеи".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На реверсе изображен стилизованный символ восточного календаря 2025 года - змея.

Ее образ - закомпонован в шестиугольник, что выражает динамику и внутреннюю силу, а в сочетании с агрессивным изображением змеиной головы - враждебность и непредсказуемость для нападающего. Закрученный хвост змеи напоминает саблю, что символизирует готовность к борьбе.

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На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга - стилизованные часы со стрелкой, указывающей на председательствующий в 2025 году знак китайского зодиака.

Как говорится в сообщении НБУ, памятная монета "Год Змеи" вводится в обращение 5 ноября 2024 года. Ее номинал 5 гривен. Тираж - 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Напомним:

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В октябре Национальный банк ввел в обращение новую оборотную памятную монету "Силы логистики Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 гривен 1 октября, в День специалистов логистического обеспечения ВСУ.