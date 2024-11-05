Банки обновили курс валют: доллар и евро подорожали
Вторник, 5 ноября 2024, 11:57 -
По состоянию на 5 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 11 копеек, евро - на 17 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,39 грн, евро - 45,14 грн (на 4 ноября доллар - 41,21 грн, евро - 44,84 грн).
На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,59 - 41,63 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,30 - 45,45 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,10 - 41,56 грн (курс на 4 ноября - 41,10 - 41,56 грн);
- Евро - 44,90 - 45,45 грн (курс на 4 ноября - 44,75 - 45,30 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;
- Ощадбанк - 41,15 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк - 41,15 - 41,70 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,15 - 41,59 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.
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