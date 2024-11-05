Нефть торговалась в узком диапазоне перед выборами в США

Цены на нефть торговались в узком диапазоне во вторник накануне президентских выборов в США, после роста более чем на 2% на предыдущей сессии, поскольку ОПЕК+ отложила планы увеличения добычи в декабре.

Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3 цента, или 0,04%, до $75,05 за баррель на 06:00 по Гринвичу, тогда как цена на нефть West Texas Intermediate в США была на уровне $71,43 за баррель, что на 4 цента, или 0,06% отличается от значения предыдущих торгов.

"Сейчас мы находимся в состоянии затишья перед бурей", - сказал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

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Цены на нефть были поддержаны воскресным объявлением Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзников, группы, известной как ОПЕК+, об отложении повышения добычи на месяц с декабря, поскольку слабый спрос и рост предложения вне ОПЕК подавляют рынки.

Однако риски остаются ограниченными из-за напряженной недели, включая выборы в США, заседание Федеральной резервной системы (ФРС) и заседание Всекитайского собрания народных представителей (ВНС), что держит многих трейдеров в стороне, сказал Еп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

В настоящее время опросы показывают, что президентская гонка в США будет жесткой, и любая задержка результатов выборов или даже споры могут создать краткосрочные риски для более широких рынков или затянуть их на дольше, добавил Ронг.

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"Глаза также прикованы к встрече NPC Китая для любой ясности относительно фискального стимулирования для улучшения перспектив спроса в стране, но мы вряд ли увидим какие-либо твердые обязательства до результатов президентских выборов в США, и это будет продолжать держать цены на нефть в ближайшей перспективе", - отметил он.

Между тем добыча нефти в ОПЕК восстановилась в октябре, поскольку ее возобновила Ливия, показал опрос Reuters, хотя дальнейшие усилия Ирака выполнить свои обязательства перед более широким альянсом ОПЕК+ ограничили прирост.

Больше нефти может поступать от производителя ОПЕК Ирана, поскольку Тегеран одобрил план увеличения добычи на 250 тыс. баррелей в день (б/с), сообщает в понедельник новостной сайт Министерства нефти Shana.

По словам исследователей, тропический шторм в конце сезона в Мексиканском заливе на этой неделе, по прогнозам, усилится до урагана категории 2, что может сократить добычу нефти примерно на 4 млн баррелей.

"Технически сырая нефть должна подняться выше уровня сопротивления на уровне $71,50/72,50, чтобы свести на нет риски снижения", - сказал Sycamore из IG, ссылаясь на цены WTI, добавив, что „все это говорит о том, что в краткосрочной перспективе не будет борьбы, чтобы погнаться за этим выше".

В преддверии еженедельных данных по нефти, которые в США обнародуют в среду, предварительный опрос Reuters показал в понедельник, что запасы сырой нефти в США, вероятно, выросли на прошлой неделе, тогда как запасы дистиллята и бензина упали.