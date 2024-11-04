Суд вернул Минобороны участок в Киеве за 300 миллионов

Минобороны вернуло в собственность государства 2,5 га земли с помещением площадью 6,500 квадратных метров в Дарницком районе Киева стоимостью более 300 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Хозяйственный суд Киева признал незаконной приватизации участка, который планировали застроить многоквартирными домами, а имущественный комплекс - использовать для получения прибыли.

Права собственности коммерческой структуры на недвижимость прекращены, а государственная регистрация земельного участка - отменена во взаимодействии с Госгеокадастром.

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Напомним:

Министерство обороны Украины успешно вернуло 255 гектаров земли, которая ранее была незаконно изъята у одной из воинских частей в Киевской области.