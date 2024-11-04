В Киеве на неделю частично ограничат движение по улице Грушевского

В Киеве с 5 по 11 ноября, с 8:00 до 20:00, частично ограничат движение по улице Михаила Грушевского.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

Отмечается, что ограничения связаны с текущим ремонтом дорожного покрытия на участке от Аллеи Магдебургского права до Европейской площади.

"Коммунальная корпорация просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - говорится в сообщении.

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Напомним:

В Киеве с 9 августа по 15 октября 2024 года на Северном мосту частично ограничивали движение транспорта по первой и второй полосам в направлении с правого на левый берег Днепра.