В Киеве на неделю частично ограничат движение по улице Грушевского
Понедельник, 4 ноября 2024, 16:19 -
В Киеве с 5 по 11 ноября, с 8:00 до 20:00, частично ограничат движение по улице Михаила Грушевского.
Об этом сообщает КК "Киевавтодор".
Отмечается, что ограничения связаны с текущим ремонтом дорожного покрытия на участке от Аллеи Магдебургского права до Европейской площади.
"Коммунальная корпорация просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - говорится в сообщении.
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Напомним:
В Киеве с 9 августа по 15 октября 2024 года на Северном мосту частично ограничивали движение транспорта по первой и второй полосам в направлении с правого на левый берег Днепра.
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