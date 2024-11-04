Все разделы
Укр / Рус

В Киеве на неделю частично ограничат движение по улице Грушевского

Понедельник, 4 ноября 2024, 16:19 - Виктор Волокита
 

В Киеве с 5 по 11 ноября, с 8:00 до 20:00, частично ограничат движение по улице Михаила Грушевского. 

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

Отмечается, что ограничения связаны с текущим ремонтом дорожного покрытия на участке от Аллеи Магдебургского права до Европейской площади.

"Коммунальная корпорация просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - говорится в сообщении.

Реклама:

Напомним:

В Киеве с 9 августа по 15 октября 2024 года на Северном мосту частично ограничивали движение транспорта по первой и второй полосам в направлении с правого на левый берег Днепра.

Киевавтодор транспорт
Реклама:
Материалы по теме
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда 29 мая 2024, 13:54
В "Киевавтодоре" продолжаются обыски 21 июля 2023, 18:27
2 миллиона убытков из-за дорожных столбиков: киевского чиновника посадили под домашний арест 12 июля 2023, 19:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте