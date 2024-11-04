Швеция отклонила 13 ветроэнергетических проектов из-за угроз безопасности со стороны России

Шведское правительство отклонило 13 оффшорных ветропарков в Балтийском море, которые, как считают, представляют риск для способности страны защитить себя от нападений со стороны России.

Об этом сообщает Bloomberg.

Морские ветровые электростанции могут препятствовать деятельности подводных лодок и задержать способность реагировать на любые приближающиеся ракеты, заявил министр обороны Пал Йонсон. По его словам, ситуация с безопасностью в Балтийском море является "чрезвычайно чувствительной".

Беспокойство Швеции российской агрессией усилилось после начала большой войны в Украине, что побудило скандинавскую страну присоединиться к Организации Североатлантического договора вместе с соседней Финляндией.

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Хотя Швеции необходимо примерно удвоить производство электроэнергии в течение следующих нескольких десятилетий, чтобы удовлетворить потребности электрификации экономики, безопасность нации является важнейшей, сказал Йонсон, добавив, что "интересы Вооруженных сил должны иметь дополнительный вес при принятии любых решений".

Отклоненные проекты имели бы общую мощность около 140 тераватт-часов, что почти соответствует текущим потребностям страны. Хотя все они не были бы построены, это огромный удар по будущему энергоснабжению страны.

Но, по словам Йонсона, строительство таких проектов позволит Швеции гораздо медленнее реагировать в случае нападения.

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"Раннее предупреждение имеет решающее значение как для противодействия баллистическим ракетам, так и крылатым ракетам, - сказал Йонсон. "Это также важно для того, чтобы население могло найти укрытие в случае нападения на Швецию".

Шведские вооруженные силы также наложили вето на строительство наземных ветровых электростанций, которые, как было признано, препятствуют способности страны к самообороне.