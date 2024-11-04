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Налоговики доначислили бизнесу более 100 миллиардов налогов - Гетманцев

Понедельник, 4 ноября 2024, 15:51 - Виктор Волокита

Налоговики после проведенных в январе-сентябре 2024 года аудитов доначислили налогоплательщикам на 110,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его информации, из всей суммы доначисленных налогов добровольно согласованные обязательства составили 17,3 млрд грн. Остальное оспаривали в судах.

"По результатам рассмотрения на всех уровнях судебного обжалования, принято решений в пользу ГНС на 37,9 млрд грн или 63% от рассмотренных. По остальным доначисленным суммам, обжалования продолжаются", - сообщил Гетманцев.

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Напомним:

В 2024 году Совет бизнес-омбудсмена провел расследование относительно налоговых проверок, которые были основным источником жалоб от бизнеса, поступивших в учреждение за последние месяцы. 

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Совет выяснил, что 99+% налоговых поступлений обеспечиваются именно за счет добровольной уплаты налогов, а доля поступлений от доначислений, определенных в результате проверок, за последние 6 лет не достигала и 1%. 

налоги
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Экономическая правда
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