Государство объявило тендер на 10 тысяч дронов с донаведением

Украина объявила тендер через закрытый модуль Prozorro на 10 тысяч дронов с донаведением.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Государство уже законтрактовало 3 000 FPV-дронов с донаведением с наименьшей стоимостью благодаря тендеру на Prozorro и сейчас проводит еще один на 10 000 таких БпЛА", - сообщил он.

По словам Федорова, критическая потребность на фронте сейчас - это борьба с российским РЭБ, и дроны с донаведением частично удовлетворяют ее. Такой БпЛА долетает до цели несмотря на действие вражеского оборудования.

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Разработка модулей донаведения - технически сложная задача, но несмотря на это в Украине их производят уже 10+ компаний, отметил он.

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Теперь не только "шахеды". Как Россия нарастила производство ударных БПЛА и чем отвечают украинские инженеры

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Напомним:

За 10 месяцев 2024 года Минобороны совместно с Минцифрой законтрактовали 1,6 млн беспилотников различных типов на общую сумму более 114 млрд грн.

Государство в 2023 году переплатило почти 600 млн грн при закупке дронов Autel EVO MAX 4T для нужд Вооруженных Сил Украины в рамках проекта "Армия дронов".

Китай ужесточил экспортный контроль за дронами, которые могут использоваться в военных целях, в ответ на растущую критику со стороны США и их союзников из-за поддержки России в войне в Украине.