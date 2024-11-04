єЧерга для автобусов: бронирование времени пересечения границы заработает на пункте пропуска с Польшей

Международные пассажирские перевозчики, пользующиеся пунктом пропуска "Рава-Русская - Хребенне" с Польшей, с 7 ноября смогут пересекать границу в соответствии с конкретным временем (слотом), забронированным в системе еЧерга.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Регистрация начнется 4 ноября с 12:00. А движение по новой записи начнется 7 ноября с 12:00.

"Таким образом перевозчики будут иметь время, чтобы зарегистрироваться в обновленный тип очереди в соответствии с расписанием движения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что услуга доступна как для регулярных, так и нерегулярных перевозок.

"Регулярные же перевозчики смогут выбрать те временные промежутки, которые предусмотрены официальным разрешением на регулярный маршрут. Для нерегулярных перевозок доступными остаются слоты, на которые не выдано разрешения на регулярный маршрут или те, которыми не воспользовались перевозчики, выполняющие регулярные рейсы", - пояснили в министерстве.

Напомним:

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Бронирование времени на пересечение границы уже доступно на 21 пункте пропуска из 28, где работает система еЧерга. Речь идет обо всех пунктах пропуска с Румынией и Словакией, 10 пунктах пропуска с Молдовой и три с Польшей. С запуском слотирования на пункте пропуска "Рава-Русская" это количество будет составлять 22.