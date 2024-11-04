Ахметов потерял больше всего "зеленой генерации" от российской оккупации

Компания Рината Ахметова "ДТЭК ВИЭ" потеряла от российской оккупации больше всего установленной мощности генерации - 498 МВт.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

В доле утраченного энергобизнеса "лидируют" три иностранные компании: Vindkraft, Emergy норвежской NBT и EuroCape компании LongWing Energy.

Все их украинские генерирующие активы оккупированы, в целом - 682 МВт, пишет Forbes.

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Что касается компании брата заместителя председателя Офиса президента Ростислава Шурмы - Олега Шурмы -, то она потеряла около 61 МВт установленной генерации.

Напомним:

В августе 2023 года было обнародовано расследование Bihus.Info о том, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является окружение Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой Украины.

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Речь идет, в частности, об ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Возобновляемая Энергия Запорожье", совладельцем которых является брат Ростислава Шурмы - Олег Шурма.

А совладельцем еще двух компаний - ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауер ЛЛС" - является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком.

Заместитель Андрея Ермака подтвердил, что его брат получал плату от ГП "Гарантированный покупатель" за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на оккупированных территориях, но это делал не только он, а и "все другие компании".

Позже Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по выплатам за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на оккупированных территориях.