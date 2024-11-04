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БЭБ нашло нелегальное подразделение известной фабрики, которое производило сигареты для продажи в ЕС

Понедельник, 4 ноября 2024, 14:20 - Виктор Волокита
 

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ изъяли сигаретную линию на одной из известных табачных фабрик в Киеве, которая наладила производство неучтенной продукции. 

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Следствие установило, что предприятие, имея лицензию на официальное производство табачных изделий, совместно с подконтрольными компаниями наладило производство фальсифицированных подакцизных товаров.

Согласно сообщению, в течение длительного времени должностные лица общества незаконно изготавливали сигареты как собственных марок, так и известных мировых брендов. 

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По заключению экспертов, поддельные сигареты были изготовлены на тех же линиях, на которых производилась и официальная продукция.

В дальнейшем сигареты продавали на территории Украины и поставляли контрабандным путем в страны ЕС, где продавали товар за наличные.

Детективы БЭБ провели обыски складских, производственных помещений, мест реализации и хранения табачных изделий. В результате изъяли промышленное оборудование для производства, сортировки и упаковки сигарет. Его ориентировочная стоимость составляет 45 млн грн.

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"Поздравляю БЭБ с успешными следственными действиями, которые доказали изготовление и реализацию без акцизного табака печально известной фабрикой Табако Дом в Киеве, принадлежащей бывшему известному киевскому конвертатору", - написал в Телеграмм глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Напомним:

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области прекратили распространение контрафактных подакцизных товаров на территории Ивано-Франковской и Киевской областей.

БЭБ табак
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